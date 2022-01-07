7 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
7 января 2022 , 09:03Читати новину українською
Источник:24 канал
7 января православные верующие Украины празднуют Рождество Христово. В народе верят, как вы проведете Рождество, таким и будет весь следующий год.
Рождение Иисуса – едва ли не самый большой праздник христианства. К нему верующие готовятся очень долго и тщательно. Во время Рождественского поста люди искупают грехи и очищают свои души от зла, агрессии и лжи. В сам день Рождества христиане отправляются на праздничную службу Божию, где открывают свои сердца в теплой молитве и благодарении Господу за все, что Он сделал для человечества.
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Приметы 7 января
- На небе много звезд – год будет богатым.
- На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.
- Первой придет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.
- Если за рождественским столом вы случайно разлили жидкость, то в скором времени ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.
Приметы 7 января/ Фото Pixabay
Что нельзя делать 7 января
- Строго запрещен любой труд.
- Нельзя покидать дом 7 января.
- Не ругайтесь и не злословьте.