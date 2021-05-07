Именины празднуют Елизавета, Алексей и Валентин.
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Приметы 7 мая
- Солнце время от времени прячется в облака 7 мая – к грозе.
- Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкие очертания – к сильной грозе и порывистому ветру.
- Из ивы и лозы летит пух – примета к тому, что пора сеять поздний овес.
Что нельзя делать 7 мая
- 7 мая запрещено ссориться и выяснять отношения.
- Беременным женщинам в этот день нельзя посещать кладбища.
- Если сегодня рождаются котята, то лучше раздать их. Так эти животные принесут другим людям больше счастья.