Іменини святкують Єлизавета, Олексій та Валентин.

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Прикмети 7 травня

  • Сонце час від часу ховається у хмари 7 травня – до грози.
  • Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткі обриси – до сильної грози та поривчастого вітру.
  • З верби і лози летить пух – прикмета до того, що час сіяти пізній овес.

Що не можна робити 7 травня

  • 7 травня заборонено сваритись й з'ясовувати стосунки.
  • Вагітним жінкам у цей день не можна відвідувати кладовища.
  • Якщо сьогодні народжуються кошенята, то краще роздати їх. Так ці тварини принесуть іншим людям більше щастя.