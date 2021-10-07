7 октября в народе почитают памьять Текли, последовательницы апостола Павла, которая претерпела много страданий за свою святость. Христианская вера помогла ей перенести все страдания и муки от гонителей христиан. Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и костер погас.