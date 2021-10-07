Именины сегодня празднует Марфа.
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Приметы 7 октября
- На дубе желудей много – зима будет теплой.
- Солнце светит – погода будет меняться.
- 7 октября идет дождь – осадки затянутся на неделю.
Что нельзя делать 7 октября
- С осторожностью относитесь к советам, которые вам сегодня будут давать. Сразу не спешите поступать так, как вам советуют. Лучше подумать самому и найти свой путь.
- Посетите своих близких. Не забывайте о них. Возможно, именно сейчас они больше всего нуждаются в вашей помощи.
- Не ленитесь. Ваш труд и все вложения в него скоро вернутся сторицей.