Іменини сьогодні святкує Марфа.
Читайте Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку
Примети 7 жовтня
- На дубі жолудів багато – зима буде теплою.
- Сонце світить – погода буде змінюватись.
- 7 жовтня дощить – опади затягнуться на тиждень.
Що не можна робити 7 жовтня
- З обережністю ставтесь до порад, які вам сьогодні даватимуть. Одразу не поспішайте вчиняти так, як вам радять. Краще подумати самому і віднайти свій шлях.
- Завітайте до своїх близьких. Не забувайте про них. Можливо, саме зараз вони найбільше потребують вашої допомоги.
- Не лінуйтесь. Ваша праця і всі вкладення у неї скоро повернуться сторицею.