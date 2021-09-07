7 сентября православная церковь отмечает день святого Тита, который учился у самого апостола Павла. Овладев наукой и христианскими догматами, святой Тит стал епископом Критским. Также в народе верили, что 7 сентября в лесах созревают грибы и это самое благоприятное время для их сбора.