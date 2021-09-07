Поздравления с днем Ангела 7 сентября принимает Владимир.
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Приметы 7 сентября
- Много грибов в лесах – будет затяжная и холодная зима.
- Перелетные птицы до 7 сентября не улетели – погода будет ясной.
- Если птицы на крышах домов – жди ненастья.
- Солнце за облака прячется – скоро пойдут дожди.
- Утром туман землей стелется – день будет погожим.
Что нельзя делать 7 сентября
- В этот день лучше не начинать строительство.
- Не пытайтесь успеть выполнить все дела сразу. 7 сентября благоприятно распланируйте свой день, чтобы остаться в ресурсе.