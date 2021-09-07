Привітання з днем Ангела 7 вересня приймає Володимир.
До слова Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка
Прикмети 7 вересня
- Багато грибів в лісах – буде затяжна і холодна зима.
- Перелітні птахи до 7 вересня не відлетіли – погода буде ясною.
- Якщо птахи сидять на дахах будинків – чекай негоди.
- Сонце за хмари ховається – скоро підуть дощі.
- Зранку туман землею стелиться – день буде погожим.
Що не можна робити 7 вересня
- Цього дня краще не починати будівництво.
- Не намагайтесь встигнути виконати всі справи одразу. 7 вересня сприятливо розпланувати свій день, аби залишитись в ресурсі.