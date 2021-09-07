7 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 сентября 2021 , 08:17
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Источник:

24 канал

7 сентября православная церковь отмечает день святого Тита, который учился у самого апостола Павла. Овладев наукой и христианскими догматами, святой Тит стал епископом Критским. Также в народе верили, что 7 сентября в лесах созревают грибы и это самое благоприятное время для их сбора.

Поздравления с днем ​​Ангела 7 сентября принимает Владимир.

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Приметы 7 сентября

  • Много грибов в лесах – будет затяжная и холодная зима.
  • Перелетные птицы до 7 сентября не улетели – погода будет ясной.
  • Если птицы на крышах домов – жди ненастья.
  • Солнце за облака прячется – скоро пойдут дожди.
  • Утром туман землей стелется – день будет погожим.

Что нельзя делать 7 сентября

  • В этот день лучше не начинать строительство.
  • Не пытайтесь успеть выполнить все дела сразу. 7 сентября благоприятно распланируйте свой день, чтобы остаться в ресурсе.
Автор: Андріана Будиш