7 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 сентября 2021 , 08:17Читати новину українською
Источник:24 канал
7 сентября православная церковь отмечает день святого Тита, который учился у самого апостола Павла. Овладев наукой и христианскими догматами, святой Тит стал епископом Критским. Также в народе верили, что 7 сентября в лесах созревают грибы и это самое благоприятное время для их сбора.
Поздравления с днем Ангела 7 сентября принимает Владимир.
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Приметы 7 сентября
- Много грибов в лесах – будет затяжная и холодная зима.
- Перелетные птицы до 7 сентября не улетели – погода будет ясной.
- Если птицы на крышах домов – жди ненастья.
- Солнце за облака прячется – скоро пойдут дожди.
- Утром туман землей стелется – день будет погожим.
Что нельзя делать 7 сентября
- В этот день лучше не начинать строительство.
- Не пытайтесь успеть выполнить все дела сразу. 7 сентября благоприятно распланируйте свой день, чтобы остаться в ресурсе.