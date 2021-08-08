Именины отмечают: Николай и Тимофей.
Кстати Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины
Приметы 8 августа
- Дождь 8 августа знаменует хорошую погоду в течение недели.
- Много росы на траве утром – осень вот-вот придет.
- Глухой гром 8 августа слышен – дожди затянутся на долго.
Приметы на 8 августа
Что нельзя делать 8 августа
- Не отказывайте себе в удовольствиях. Приобретите вещь, о которой давно мечтаете или отправитесь в путешествие.
- 8 августа постарайтесь расслабиться и уйти от всех дел и телефонных звонков.
- Не продуцируйте негативных эмоций. Злая энергетика притянет лишь неприятности и беды.