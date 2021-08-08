Іменини відзначають: Микола і Тимофій.

До речі Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Прикмети 8 серпня

  • Дощ 8 серпня знаменує гарну погоду протягом тижня.
  • Багато роси на траві зранку – осінь от-от прийде.
  • Глухий грім 8 серпня чути – дощі затягнуться на довго.

прикмети 8 серпня
Прикмети на 8 серпня

Що не можна робити 8 серпня

  • Не відмовляйте собі у приємнощах. Придбайте річ, про яку давно мрієте чи відправтесь у мандрівку.
  • 8 серпня намагайтесь розслабитися і відійдіть від усіх справ й телефонних дзвінків.
  • Не продукуйте негативних емоцій. Зла енергетика притягне лише неприємності і біди.