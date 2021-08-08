Іменини відзначають: Микола і Тимофій.
До речі Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
Прикмети 8 серпня
- Дощ 8 серпня знаменує гарну погоду протягом тижня.
- Багато роси на траві зранку – осінь от-от прийде.
- Глухий грім 8 серпня чути – дощі затягнуться на довго.
Прикмети на 8 серпня
Що не можна робити 8 серпня
- Не відмовляйте собі у приємнощах. Придбайте річ, про яку давно мрієте чи відправтесь у мандрівку.
- 8 серпня намагайтесь розслабитися і відійдіть від усіх справ й телефонних дзвінків.
- Не продукуйте негативних емоцій. Зла енергетика притягне лише неприємності і біди.