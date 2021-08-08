8 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 августа 2021 , 09:05
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Источник:

24 канал

8 августа отмечают день Ермолая Никомедийского, который был раннехристианским священномучеником. Святой Ермолай проповедовал христианство и обращал язычников в веру, однако во время гонений был арестован и казнен в Никомедии в 305 году.

Именины отмечают: Николай и Тимофей.

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Приметы 8 августа

  • Дождь 8 августа знаменует хорошую погоду в течение недели.
  • Много росы на траве утром – осень вот-вот придет.
  • Глухой гром 8 августа слышен – дожди затянутся на долго.


Приметы на 8 августа

Что нельзя делать 8 августа

  • Не отказывайте себе в удовольствиях. Приобретите вещь, о которой давно мечтаете или отправитесь в путешествие.
  • 8 августа постарайтесь расслабиться и уйти от всех дел и телефонных звонков.
  • Не продуцируйте негативных эмоций. Злая энергетика притянет лишь неприятности и беды.
Автор: Андріана Будиш