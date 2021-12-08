День Ангела 8 декабря празднуют Александр, Виктор и Илларион.
Внимание Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021 – 2022: что нельзя делать в этот период
Приметы 8 декабря
- Если 8 декабря тепло, то летом будет холодно.
- Если идет снег, то лето будет дождливым.
- Мороз 8 декабря – целую неделю будет морозная и сухая погода.
8 декабря чтят память святого Климента І
Что нельзя делать 8 декабря
- Не унывайте и не плачьте сегодня. Чем лучше будет ваше настроение, тем больше положительной энергии вы притянете в свою жизнь.