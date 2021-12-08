День Ангела 8 декабря празднуют Александр, Виктор и Илларион.

Внимание Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021 – 2022: что нельзя делать в этот период

Приметы 8 декабря

  • Если 8 декабря тепло, то летом будет холодно.
  • Если идет снег, то лето будет дождливым.
  • Мороз 8 декабря – целую неделю будет морозная и сухая погода.

8 грудня свято Климента
8 декабря чтят память святого Климента І

Что нельзя делать 8 декабря

  • Не унывайте и не плачьте сегодня. Чем лучше будет ваше настроение, тем больше положительной энергии вы притянете в свою жизнь.