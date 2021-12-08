День Ангела 8 грудня святкують Олександр, Віктор та Ілларіон.
Увага Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період
Прикмети 8 грудня
- 8 грудня тепло, то влітку буде холодно.
- Якщо йде сніг, то літо буде дощовим.
- Мороз 8 грудня – цілий тиждень буде морозяна й суха погода.
8 грудня вшановують пам'ять святого Климента І
Що не можна робити 8 грудня
- Не сумуйте й не плачте сьогодні. Чим кращим буде ваш настрій, тим більше позитивної енергії ви притягнете у своє життя.