8 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 декабря 2021 , 08:26Читати новину українською
Источник:24 канал
8 декабря украинские верующие чтят память Климента І. Святой был известным римским епископом, а также одним из 70 апостолов. Климентий І был очень популярен в Киевской Руси, ведь стал первым христианским миссионером, который проповедовал Евангелие на украинских землях.
День Ангела 8 декабря празднуют Александр, Виктор и Илларион.
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Приметы 8 декабря
- Если 8 декабря тепло, то летом будет холодно.
- Если идет снег, то лето будет дождливым.
- Мороз 8 декабря – целую неделю будет морозная и сухая погода.
8 декабря чтят память святого Климента І
Что нельзя делать 8 декабря
- Не унывайте и не плачьте сегодня. Чем лучше будет ваше настроение, тем больше положительной энергии вы притянете в свою жизнь.