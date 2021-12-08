8 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:26

8 декабря украинские верующие чтят память Климента І. Святой был известным римским епископом, а также одним из 70 апостолов. Климентий І был очень популярен в Киевской Руси, ведь стал первым христианским миссионером, который проповедовал Евангелие на украинских землях.