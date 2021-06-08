День Ангела 8 июня празднуют: Георгий, Карп, Иван и Макар.
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Приметы 8 июня
- Гуси в воде плещутся – ждите ливня.
- 8 июня рыба выпрыгивает из воды – неделя пройдет с осадками.
- Рябина обильно цветет – к урожаю, однако бедное цветение предскажет неурожай.
- Комары роем летают – на следующий день будет солнечно.
Что нельзя делать 8 июня
- В этот день запрещены конфликты и любые проявления негативных эмоций. Настройте себя на позитив, улыбайтесь и удача к вам обернется.
- Дважды подумайте перед тем, как что-то покупать 8 июня, особенно, если вы собираетесь делать подарок. Нельзя выбирать любую вещь, лучше спросить дорогого человека, что ему нравится или что он хотел бы от вас получить.