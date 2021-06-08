День Ангела 8 червня святкують: Георгій, Карпо, Іван та Макар.
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Прикмети 8 червня
- Гуси у воді хлюпочуться – чекайте зливи.
- 8 червня риба вистрибує з води – тиждень пройде з опадами.
- Горобина рясно цвіте – до врожаю, однак бідне цвітіння віщуватиме неврожай.
- Комарі роєм літають – наступного дня буде сонячно.
Що не можна робити 8 червня
- Цього дня заборонені конфлікти і будь-які прояви негативних емоцій. Налаштуйте себе на позитив, усміхайтесь і вдача до вас повернеться.
- Двічі подумайте перед тим, як щось купувати 8 червня, особливо, якщо ви збираєтесь робити подарунок. Не можна обирати будь-яку річ, краще спитати дорогу людину, що їй до вподоби чи що вона б хотіла від вас отримати.