8 червня християни відзначають пам'ять апостолів Карпа та Алфея. Святий Карп був наближеним учнем апостола Павла, натомість Алфей був батьком євангелістів Матвія і Якова Алфієвого. Від яких речей сьогодні варто утриматись та що не можна робити 8 червня – шукайте в матеріалі.