8 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

05:30

8 июня христиане отмечают память апостолов Карпа и Алфея. Святой Карп был приближенным учеником апостола Павла, зато Алфей был отцом евангелистов Матфея и Иакова Алфеева. От каких вещей сегодня стоит воздержаться и что нельзя делать 8 июня – ищите в материале.