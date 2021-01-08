8 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 января христиане восточного обряда отмечают праздник Марии. Какие приметы на 8 января и что сегодня нельзя делать – читайте в материале.
Именины отмечают обладатели таких имен: Мария, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин.
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Приметы
- Если в этот день будет метель и мороз, то лето будет холодным.
- Если после захода солнца небо окрашивается в красный цвет – стоит ждать лютых морозов.
- Стаи ворон летают над головой – будет метель.
- Если чирикают синицы – вскоре ночные заморозки.
Что нельзя делать 8 января
- Нельзя готовить и пить кисель.
- Не покупайте веревок.
- Нельзя ругаться и ссориться.
- Нельзя злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам.
- Нельзя думать о плохом.
Что можно делать 8 января
- 8 января станет благоприятным днем, чтобы выбросить всю треснувшую посуду. Считается, что это принесет в дом счастье.
- Если к вам приедут колядники – обязательно угостите их лакомствами.
- Помолитесь Деве Марии за хорошую судьбу ваших детей.
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