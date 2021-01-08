8 січня християни східного обряду відзначають свято Марії. Які прикмети на 8 січня та що сьогодні не можна робити – читайте в матеріалі.

Іменини відзначають власники таких імен: Марія, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин. До слова Усі заклади освіти України підуть на канікули з 8 до 24 січня: деталі Прикмети Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, тож літо буде холодним.

Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – варто чекати лютих морозів.

Зграї ворон літають над головою – буде хуртовина.

Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки. Що не можна робити 8 січня Не можна готувати та пити кисіль.

Не купуйте сьогодні мотузок.

Не можна лаятись та сваритись.

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна думати про погане. Що можна робити 8 січня 8 січня стане сприятливим днем, аби викинути весь тріснутий посуд. Вважається, що це принесе в дім щастя.

Якщо до вас завітають колядники – обов'язково почастуйте їх смаколиками.

Помоліться нині до Діви Марії за гарну долю ваших дітей.