8 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
8 січня християни східного обряду відзначають свято Марії. Які прикмети на 8 січня та що сьогодні не можна робити – читайте в матеріалі.
Іменини відзначають власники таких імен: Марія, Дмитро, Єфим, Йосип, Костянтин.
До слова Усі заклади освіти України підуть на канікули з 8 до 24 січня: деталі
Прикмети
- Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, тож літо буде холодним.
- Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – варто чекати лютих морозів.
- Зграї ворон літають над головою – буде хуртовина.
- Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.
Що не можна робити 8 січня
- Не можна готувати та пити кисіль.
- Не купуйте сьогодні мотузок.
- Не можна лаятись та сваритись.
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
- Не можна думати про погане.
Що можна робити 8 січня
- 8 січня стане сприятливим днем, аби викинути весь тріснутий посуд. Вважається, що це принесе в дім щастя.
- Якщо до вас завітають колядники – обов'язково почастуйте їх смаколиками.
- Помоліться нині до Діви Марії за гарну долю ваших дітей.
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