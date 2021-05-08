Именины сегодня отмечает Марк.
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Приметы 8 мая
- Хорошая погода и солнце предвещают обильный урожай.
- Ясная погода – лето будет жарким.
- Радуга на небе появилась – дальнейшая погода будет радовать теплом.
- Птицы появились в огороде и саду – будет хороший урожай на деревьях и грядках.
- Кучевые тучи утром – скоро начнется гроза.
Что нельзя делать 8 мая
- Не выливайте сегодня воду на землю. Согласно приметам, это может привести к засухе.
- Не сквернословьте нынче.