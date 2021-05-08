Именины сегодня отмечает Марк.

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Приметы 8 мая

  • Хорошая погода и солнце предвещают обильный урожай.
  • Ясная погода – лето будет жарким.
  • Радуга на небе появилась – дальнейшая погода будет радовать теплом.
  • Птицы появились в огороде и саду – будет хороший урожай на деревьях и грядках.
  • Кучевые тучи утром – скоро начнется гроза.

Что нельзя делать 8 мая

  • Не выливайте сегодня воду на землю. Согласно приметам, это может привести к засухе.
  • Не сквернословьте нынче.