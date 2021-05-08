Іменини сьогодні відзначає Марк.
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Прикмети 8 травня
- Гарна погода і сонце віщують рясний урожай.
- Ясна погода – літо буде спекотним.
- Веселка на небі з'явилась – подальша погода тішитиме теплом.
- Птахи з'явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках.
- Купчасті хмари вранці – скоро почнеться гроза.
Що не можна робити 8 травня
- Не виливайте сьогодні воду на землю. Згідно з прикметами, це може призвести до посухи.
- Не лихословте нині.