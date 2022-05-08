8 мая Украина будет отмечать День памяти и примирения, а 9 мая – 76-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне. Однако День примирения – это не то же самое, что и День победы. В Украине этот день установлен согласно Закону Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов". В 2014 году, с началом российской агрессии на территории Украины, наше государство начало новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения.

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Почему 8 и 9 мая?

Как пишут в "Общественном", 7 мая 1945 года около двух часов ночи делегация Германии во французском городе Реймс подписала акт о безусловной капитуляции, которая вступила в силу 8 мая после 23 часов. При подписании присутствовали представители западных союзников и СССР. Однако по требованию диктатора Иосифа Сталина капитуляцию "продублировали" 8 мая в советской зоне оккупации в пригороде Берлина в 22:43 по среднеевропейскому времени (в Москве тогда уже было 9 мая).

Но введенное в 1945 году празднование 9 мая в СССР было отменено уже через три года, но во времена Леонида Брежнева, в 1965 году, его возобновили. В 2004 году Генассамблея ООН в своей резолюции к 60-летию окончания Второй мировой предложила государствам помимо празднования своих дней победы или освобождения, ежегодно начиная с 2005 года отмечать один или два дня (8 и 9 мая) "как дань памяти всех жертв Второй мировой войны".

Чем отличается чествование жертв в Украине и России

Вторая мировая война стала наиболее кровавой и жестокой в истории человечества. По разным оценкам, в ней погибло от 50 до 80 миллионов людей по всему миру. Следовательно, праздновать победу из-за кровопролитных боев неуместно, а претендовать на признание собственной исключительной роли в победе над нацизмом – неправильно. Впрочем, Советский Союз это и делал и продолжает работы уже в России, проводя дорогие и пафосные парады с военной техникой на Красной площади. Для них 9 мая всегда было особой и культовой датой, поэтому правительство Украины отмечает возможность провокаций по всей стране 8 и 9 мая во время полномасштабной войны.

Память о военных действиях во время Второй мировой войны под влиянием современной русско-украинской войны существенно трансформируется. Уже несколько лет в украинском обществе идет дискуссия о том, какие даты следует чествовать, а один из представленных в Верховную Раду законопроектов предлагает сделать 9 мая Днем Европы, лишив его статуса Дня победы и выходного.



Зеленский в День памяти и примирения в 2021 году / Фото Офиса Президента

Пока официальный лозунг памятных мероприятий в Украине звучит как "1939 – 1945. Помним. Побеждаем". А символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мака – он олицетворяет как само растение, так и будто кровавый след от пули. В последние 8 лет Украина устраивает различные памятные мероприятия и возложение цветов к мемориалам, однако отказалась от парадов, как это было когда-то. Украинские СМИ упоминают в пресе ветеранов, которые остались в живых и пересказывают их истории следующим поколениям.

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Как изменилось отношение украинцев к 8 и 9 мая

Как рассказал в издании "Новое время" Владимир Паниотто, гендиректор Киевского международного института социологии, что отношение украинцев к дням 8 и 9 мая резко изменилось за последние 10 лет. По его словам, на первые годы Независимости разницы в праздновании между Украиной и Россией было не очень много, но с 2011 по 2021 год динамика "возвеличения праздника как победного" упала.

На 2011 год для 50% украинцев это был один из главных и важных праздничных дней года. С каждым годом эти характеристики постепенно уменьшались. В 2013 году тех, кто так думал, было уже 40%, в 2016 – 35%, в 2017 году – примерно столько же. Потом были цифры в 31 – 33%, и в последнем, перед войной, опросе, людей, считавших 9 мая важным праздником, было уже 18%,

– говорит исследователь.

Что касается страны-агрессора России, то именно праздник победы помогает российским властям формировать высокий уровень патриотизма среди российского общества.

"Лозунг "Можем повторить!" появился именно в отношении майской победы и существовал еще до того, как Россия начала войну в Украине как один из признаков готовности к войнам со странами Запада. Это также помогло формировать феномен, который принято называть шовинизмом или комплексом величия нации. Ну и закономерно все остальные постсоветские народы – участники войны были из победы вычеркнуты, особенно украинцы, мы помним соответствующие слова Путина", – добавил Паниотто.