8 марта отмечается Всемирный день женщин. В этот праздник вспоминают всех женщин, которые достигли значительных высот в политической, экономической или социальной сфере.

День Ангела празднуют: Александр, Демьян. Стоит прочитать Выходные в марте 2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в первом месяце весны Приметы 8 марта Воробьи гнезда вьют – холода больше не будет.

Услышать стук дятла – к поздней весне.

Туманный день 8 марта – к сырому лету.

Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя. Что нельзя делать 8 марта Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь вложить свой потенциал в хобби.