8 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
8 марта отмечается Всемирный день женщин. В этот праздник вспоминают всех женщин, которые достигли значительных высот в политической, экономической или социальной сфере.
Источник:24 канал
День Ангела празднуют: Александр, Демьян.
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Приметы 8 марта
- Воробьи гнезда вьют – холода больше не будет.
- Услышать стук дятла – к поздней весне.
- Туманный день 8 марта – к сырому лету.
- Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя.
Что нельзя делать 8 марта
- Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь вложить свой потенциал в хобби.
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