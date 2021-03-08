8 березня відзначається Всесвітній день жінок. У це свято згадують усіх жінок, які досягнули значних висот в політичній, економічній чи соціальній сфері.

День Ангела святкують: Олександр, Дем'ян. Варто прочитати Вихідні у березні 2021: скільки днів українці відпочиватимуть у першому місяці весни Прикмети 8 березня Горобці гнізда в'ють – холоду більше не буде.

Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

Туманний день 8 березня – до сирого літа.

Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна. Що не можна робити 8 березня Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили й намагайтесь вкласти свій потенціал у хобі.