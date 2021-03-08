8 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
8 березня відзначається Всесвітній день жінок. У це свято згадують усіх жінок, які досягнули значних висот в політичній, економічній чи соціальній сфері.
Джерело:24 канал
День Ангела святкують: Олександр, Дем'ян.
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Прикмети 8 березня
- Горобці гнізда в'ють – холоду більше не буде.
- Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
- Туманний день 8 березня – до сирого літа.
- Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.
Що не можна робити 8 березня
- Сьогодні не рекомендується багато працювати, зекономте свої сили й намагайтесь вкласти свій потенціал у хобі.
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