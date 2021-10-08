День Ангела 8 октября празднуют Евгений и Сергей.
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Приметы 8 октября
- Если сегодня пошел снег – в середине ноября ждите мороза.
- Хорошая погода 8 октября – солнце и тепло продержатся еще три недели.
- Ветрено 8 октября – ожидайте грозу.
- Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.
- Первый снег 8 октября идет метелью – зима придет нескоро.
Что нельзя делать 8 октября
- Не ссорьтесь сегодня с детьми.
- В народе верили, что в этот день не стоит покупать животных, ведь они будут агрессивны.
- 8 октября не приглашайте чужих людей к себе домой.