День Ангела 8 октября празднуют Евгений и Сергей.

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Приметы 8 октября

  • Если сегодня пошел снег – в середине ноября ждите мороза.
  • Хорошая погода 8 октября – солнце и тепло продержатся еще три недели.
  • Ветрено 8 октября – ожидайте грозу.
  • Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.
  • Первый снег 8 октября идет метелью – зима придет нескоро.

Что нельзя делать 8 октября

  • Не ссорьтесь сегодня с детьми.
  • В народе верили, что в этот день не стоит покупать животных, ведь они будут агрессивны.
  • 8 октября не приглашайте чужих людей к себе домой.