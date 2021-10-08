День Ангела 8 жовтня святкують Євген та Сергій.

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Прикмети 8 жовтня

  • Якщо сьогодні пішов сніг – у середині листопада чекайте морозу.
  • Гарна погода 8 жовтня – сонце і тепло протримаються ще три тижні.
  • Вітряно 8 жовтня – очікуйте на грозу.
  • Березове листя ще не опало – прикмета, що сніг випаде нескоро
  • Перший сніг 8 жовтня йде заметіллю – зима прийде нескоро.

Що не можна робити 8 жовтня

  • Не сваріться сьогодні з дітьми.
  • У народі вірили, що цього дня не варто купувати тварин, адже вони будуть агресивні.
  • 8 жовтня не запрошуйте чужих людей до себе додому.