8 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 октября 2021 , 08:26
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Источник:

24 канал

8 октября в народном календаре отмечают день Сергея Радонежского. Говорят, что именно с этого дня начинается настоящая осень и становится холодно. Также 8 октября в Украине празднуют День юриста.

День Ангела 8 октября празднуют Евгений и Сергей.

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Приметы 8 октября

  • Если сегодня пошел снег – в середине ноября ждите мороза.
  • Хорошая погода 8 октября – солнце и тепло продержатся еще три недели.
  • Ветрено 8 октября – ожидайте грозу.
  • Березовые листья еще не опали – примета, что снег выпадет нескоро.
  • Первый снег 8 октября идет метелью – зима придет нескоро.

Что нельзя делать 8 октября

  • Не ссорьтесь сегодня с детьми.
  • В народе верили, что в этот день не стоит покупать животных, ведь они будут агрессивны.
  • 8 октября не приглашайте чужих людей к себе домой.
Автор: Андріана Будиш