Именины 8 сентября празднуют Наталья и Адриан.

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Приметы 8 сентября

  • Гром гремит – осень будет теплой и солнечной.
  • Листья с деревьев до 8 сентября еще не опали – зима холодной будет.
  • Много рябины – скоро наступят холода.
  • Если много опят в лесу, то "бабьего лета" не жди.

Что нельзя делать 8 сентября

  • Если вы заметили, что человек, с которым вы общаетесь, вам уже не впервые врет – оборвите эти отношения. Не держите в своей жизни "энергетических вампиров", которые вас нагло обманывают.
  • Поставьте 8 сентября свои интересы выше интересов окружающих. Постоянное умаление значимости своих желаний лишь вызовет у вас усталость и раздражение.