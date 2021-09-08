Іменини 8 вересня святкують Наталія та Адріан.
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Прикмети 8 вересня
- Грім гримить – осінь буде теплою і сонячною.
- Листя з дерев до 8 вересня ще не опало – зима холодною буде.
- Багато горобини – скоро настануть холоди.
- Якщо багато опеньків в лісі, то "бабиного літа" не чекай.
Що не можна робити 8 вересня
- Якщо ви помітили, що людина, з якою ви спілкуєтесь, вам вже не вперше бреше – обірвіть ці стосунки. Не тримайте у своєму житті "енергетичних вампірів", які вас нахабно обманюють.
- Поставте 8 вересня свої інтереси вище інтересів оточення. Постійне применшення важливості своїх бажань лиш викличе у вас втому та роздратування.