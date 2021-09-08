8 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:20

8 сентября верующие отмечают день мученицы Наталии и ее мужа Адриана. Традиционно в христианской православной культуре святых почитают как покровителей венчания. Когда святого Адриана подвергали мучениям из-за его религиозных убеждений, Наталья постоянно поддерживала и облегчала его страдания.