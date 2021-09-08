8 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 сентября 2021 , 08:20Читати новину українською
Источник:24 канал
8 сентября верующие отмечают день мученицы Наталии и ее мужа Адриана. Традиционно в христианской православной культуре святых почитают как покровителей венчания. Когда святого Адриана подвергали мучениям из-за его религиозных убеждений, Наталья постоянно поддерживала и облегчала его страдания.
Именины 8 сентября празднуют Наталья и Адриан.
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Приметы 8 сентября
- Гром гремит – осень будет теплой и солнечной.
- Листья с деревьев до 8 сентября еще не опали – зима холодной будет.
- Много рябины – скоро наступят холода.
- Если много опят в лесу, то "бабьего лета" не жди.
Что нельзя делать 8 сентября
- Если вы заметили, что человек, с которым вы общаетесь, вам уже не впервые врет – оборвите эти отношения. Не держите в своей жизни "энергетических вампиров", которые вас нагло обманывают.
- Поставьте 8 сентября свои интересы выше интересов окружающих. Постоянное умаление значимости своих желаний лишь вызовет у вас усталость и раздражение.