Именины 9 августа отмечает Пантелеимон.

Актуально Выходные в августе 2021: как украинцы будут отдыхать на День Независимости Украины

Приметы 9 августа

  • Кузнечики стрекочут на Пантелеимона – тепло еще долго продержится.
  • Если собрать травы в этот день, то отвар из них будет целебным и сможет вылечить болезнь.
  • Дождь 9 августа – будет богатый урожай осенью.

Что нельзя делать 9 августа

  • Не отказывайте сегодня никому в помощи. Потраченное время и ресурсы вам вернутся сторицей.
  • Не стоит 9 августа проводить в одиночестве. Пообщайтесь с родными, встретьтесь с друзьями или сходите на свидание. Так вы получите прекрасные эмоции от сегодняшнего дня.
  • Не злоупотребляйте алкоголем.
  • Не сплетничайте и не ругайтесь.