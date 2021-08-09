Іменини 9 серпня відзначає Пантелеймон.

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Прикмети 9 серпня

  • Коники стрекочуть на Пантелеймона – тепло ще довго протримається.
  • Якщо зібрати трави цього дня, то відвар з них буде цілющим і зможе вилікувати хворобу.
  • Дощ 9 серпня – буде багатий урожай восени.

Що не можна робити 9 серпня

  • Не відмовляйте сьогодні нікому у допомозі. Витрачений час та ресурси вам повернуться сторицею.
  • Не варто 9 серпня проводити в самотині. Поспілкуйтесь з рідними, зустріньтесь із друзями чи сходіть на побачення. Так ви отримаєте прекрасні емоції від сьогоднішнього дня.
  • Не зловживайте алкоголем.
  • Не пліткуйте й не лайтесь.