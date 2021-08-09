9 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 августа 2021 , 08:36Читати новину українською
Источник:24 канал
9 августа празднуют день святого Пантелеимона. Святой помогал всем нуждающимся и безвозмездно лечил народ. Будучи целителем, Пантелеимон создавал чудеса и даже смог молитвой воскресить умершего ребенка.
Именины 9 августа отмечает Пантелеимон.
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Приметы 9 августа
- Кузнечики стрекочут на Пантелеимона – тепло еще долго продержится.
- Если собрать травы в этот день, то отвар из них будет целебным и сможет вылечить болезнь.
- Дождь 9 августа – будет богатый урожай осенью.
Что нельзя делать 9 августа
- Не отказывайте сегодня никому в помощи. Потраченное время и ресурсы вам вернутся сторицей.
- Не стоит 9 августа проводить в одиночестве. Пообщайтесь с родными, встретьтесь с друзьями или сходите на свидание. Так вы получите прекрасные эмоции от сегодняшнего дня.
- Не злоупотребляйте алкоголем.
- Не сплетничайте и не ругайтесь.