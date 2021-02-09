9 февраля верующие чтят память Иоанна Златоуста. Он является одним из самых почитаемых святых лона церкви, ведь был архиепископом Константинопольским. К тому же, Иоанн Златоуст прославился своим ораторским искусством и хорошим умением вести проповеди – из-за чего его и прозвали Златоуст. Также, 9 февраля отмечают Международный День стоматолога.

Именины сегодня празднуют: Иван, Иосиф, Дмитрий. К слову День Валентина в одиночестве: как сохранять спокойствие и не возненавидеть весь мир Приметы 9 февраля Луна на Иоанна Златоуста имеет снежно-белый цвет – следует ожидать холода. Красные же круги возле луны свидетельствуют о том, что будут сильные ветры.

Если облака 9 февраля плывут против ветра – будет снегопад.

В доме окна запотели – ожидайте оттепели.

Снег на поле лежит холмами – ждите хорошего урожая.

Что нельзя делать 9 февраля / Pixabay Что нельзя делать 9 февраля Не дарите и не принимайте сегодня подарков. Верят, что сейчас они могут отобрать у вас здоровье.

В народе считают, что 9 февраля можно получить порчу или сильный сглаз. Чтобы вас это обошло, помните о своей безопасности и ограничьте круг общения.

Не стоит сегодня устраивать вечеринки и громко слушать музыку.

На Иоанна Златоуста не желательно мыть волосы.