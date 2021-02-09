9 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
9 февраля верующие чтят память Иоанна Златоуста. Он является одним из самых почитаемых святых лона церкви, ведь был архиепископом Константинопольским. К тому же, Иоанн Златоуст прославился своим ораторским искусством и хорошим умением вести проповеди – из-за чего его и прозвали Златоуст. Также, 9 февраля отмечают Международный День стоматолога.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Иван, Иосиф, Дмитрий.
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Приметы 9 февраля
- Луна на Иоанна Златоуста имеет снежно-белый цвет – следует ожидать холода. Красные же круги возле луны свидетельствуют о том, что будут сильные ветры.
- Если облака 9 февраля плывут против ветра – будет снегопад.
- В доме окна запотели – ожидайте оттепели.
- Снег на поле лежит холмами – ждите хорошего урожая.
Что нельзя делать 9 февраля / Pixabay
Что нельзя делать 9 февраля
- Не дарите и не принимайте сегодня подарков. Верят, что сейчас они могут отобрать у вас здоровье.
- В народе считают, что 9 февраля можно получить порчу или сильный сглаз. Чтобы вас это обошло, помните о своей безопасности и ограничьте круг общения.
- Не стоит сегодня устраивать вечеринки и громко слушать музыку.
- На Иоанна Златоуста не желательно мыть волосы.
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