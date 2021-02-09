9 лютого віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Він є одним із найшанованіших святих лона церкви, адже був архієпископом Константинопольським. До того ж, Іоанн Златоуст прославився своїм ораторським мистецтвом та хорошим вмінням вести проповіді. Через це його і прозвали Златоуст. Також, 9 лютого відзначають Міжнародний День стоматолога.

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Прикмети 9 лютого

Місяць на Іоанна Златоуста має сніжно-білий колір – слід чекати холоду. Червоні ж кола біля місяця свідчать про те, що будуть сильні вітри.

Якщо хмари 9 лютого пливуть проти вітру – буде снігопад.

У домі вікна запітніли – очікуйте відлиги.

Сніг на полі лежить горбами – чекайте доброго врожаю.



Що не можна робити 9 лютого / Pixabay

​Що не можна робити 9 лютого