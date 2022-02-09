День Ангела сегодня празднует Иван.

К слову Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине

Приметы 9 февраля

  • Запотевшие окна в доме – ждите весны.
  • Облака плывут против ветра – будет метель.
  • Ночью небо чистое и видна Луна – холода усилятся.
  • Снега много выпало – летом будет хороший урожай.

Что нельзя делать 9 февраля

  • Не принимайте подарков от малознакомых людей.
  • Воздержитесь от шумных вечеринок и гуляний.
  • Не ссорьтесь.
  • В этот день можно получить сильные сглазы, поэтому помните о собственной безопасности.