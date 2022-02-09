День Ангела сегодня празднует Иван.
К слову Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине
Приметы 9 февраля
- Запотевшие окна в доме – ждите весны.
- Облака плывут против ветра – будет метель.
- Ночью небо чистое и видна Луна – холода усилятся.
- Снега много выпало – летом будет хороший урожай.
Что нельзя делать 9 февраля
- Не принимайте подарков от малознакомых людей.
- Воздержитесь от шумных вечеринок и гуляний.
- Не ссорьтесь.
- В этот день можно получить сильные сглазы, поэтому помните о собственной безопасности.