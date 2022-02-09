День Ангела сьогодні святкує Іван.
До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Прикмети 9 лютого
- Запітнілі вікна в хаті – чекайте весни.
- Хмари пливуть проти вітру – буде заметіль.
- Вночі небо чисте й видно місяць – холоди посиляться.
- Снігу багато випало – улітку буде гарний врожай.
Що не можна робити 9 лютого
- Не приймайте подарунків від малознайомих людей.
- Утримайтесь від гучних вечірок і гулянь.
- Не сваріться.
- Цього дня можна отримати сильні вроки, тож пам'ятайте про власну безпеку.