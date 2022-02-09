9 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 февраля 2022 , 08:29Читати новину українською
9 февраля верующие чтят память Иоанна Златоуста. Он является одним из самых почитаемых святых лона церкви, ведь был архиепископом Константинопольским. За умение красноречиво рассказывать проповеди святого прозвали Златоустом.
День Ангела сегодня празднует Иван.
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Приметы 9 февраля
- Запотевшие окна в доме – ждите весны.
- Облака плывут против ветра – будет метель.
- Ночью небо чистое и видна Луна – холода усилятся.
- Снега много выпало – летом будет хороший урожай.
Что нельзя делать 9 февраля
- Не принимайте подарков от малознакомых людей.
- Воздержитесь от шумных вечеринок и гуляний.
- Не ссорьтесь.
- В этот день можно получить сильные сглазы, поэтому помните о собственной безопасности.