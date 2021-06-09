Именины 9 июня отмечают: Феодора, Иван, Анастасия.
К слову Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 июня для всех знаков Зодиака: как сложатся ваши отношения
Приметы 9 июня
- Если на Феодоры дятел сильно стучит клювом – неделя будет с ливнями.
- Вечером 9 июня духота в воздухе – будет дождь.
- Рябина имеет много цветов – будет теплая погода.
9 июня – какой праздник
Что нельзя делать 9 июня
- Важно сегодня не перетруждаться. Не стоит "заваливать" себя работой и заранее брать какие-то задачи.
- Ни с кем сегодня не конфликтуйте.