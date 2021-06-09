Іменини 9 червня відзначають: Феодора, Іван, Анастасія.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 7 – 13 червня для всіх знаків Зодіаку: як складуться ваші стосунки

Прикмети 9 червня

  • Якщо на Феодори дятел сильно стукає дзьобом – тиждень буде зі зливами.
  • Ввечері 9 червня задуха в повітрі – буде дощ.
  • Горобина має багато квітів – буде тепла погода.

9 червня свято
9 червня – яке свято

Що не можна робити 9 червня

  • Важливим нині буде не перепрацьовувати. Не варто "завалювати" себе роботою і наперед брати якісь завдання. 
  • Ні з ким сьогодні не конфліктуйте.