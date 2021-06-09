9 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

9 июня 2021 года чтят память святой Феодоры. Мученица погибла от рук правителя Александрии Евстратия, который ненавидел христиан. Сначала Евстратий бросил Феодору в тюрьму и дал ей три дня, чтобы она сменила веру. Однако, святая Феодора была непоколебимой, поэтому правитель приказал отвести ее в дом разврата, откуда мученицу освободил святой Дидим. Что нельзя делать 9 июня узнавайте дальше.
Именины 9 июня отмечают: Феодора, Иван, Анастасия.
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Приметы 9 июня
- Если на Феодоры дятел сильно стучит клювом – неделя будет с ливнями.
- Вечером 9 июня духота в воздухе – будет дождь.
- Рябина имеет много цветов – будет теплая погода.
9 июня – какой праздник
Что нельзя делать 9 июня
- Важно сегодня не перетруждаться. Не стоит "заваливать" себя работой и заранее брать какие-то задачи.
- Ни с кем сегодня не конфликтуйте.