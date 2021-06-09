9 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

08:30

9 июня 2021 года чтят память святой Феодоры. Мученица погибла от рук правителя Александрии Евстратия, который ненавидел христиан. Сначала Евстратий бросил Феодору в тюрьму и дал ей три дня, чтобы она сменила веру. Однако, святая Феодора была непоколебимой, поэтому правитель приказал отвести ее в дом разврата, откуда мученицу освободил святой Дидим. Что нельзя делать 9 июня узнавайте дальше.