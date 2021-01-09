9 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 января 2021 года христиане празднуют день святого Стефана. Святой Степан стал первым Мучеником, погибшим за христианскую веру. Какие приметы 9 января и что запрещено сегодня делать – читайте на Lifestyle 24.
Именины сегодня празднуют Степан, Федор, Антонина.
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Приметы
- Если вороны гнездятся на снегу – ждите быстрого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться долго.
- Если на улице не заметно мелких птиц, следовательно скоро начнутся снегопады.
- Звезды ярко мерцают на ночном небе – ждите сильных морозов.
- Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.
- На Степана сильно дует ветер – лето будет жарким.
Что нельзя делать 9 января
- На Степана строго запрещается выполнять домашнюю работу.
- Не унывайте сегодня и не забивайте голову плохими мыслями.
- Не ссорьтесь сегодня с вашей половинкой – это приведет к нежелательным последствиям и возможному разрыву.
- Не лгите 9 января.
Приметы 9 января
Что можно делать 9 января
- По стародавнему обычаю, на Степана молодые девушки гадали, чтобы узнать, когда будет свадьба.
- Если в день Степана напоить скот водой из ведра, в котором будет серебряная монетка, то весь год он будет покорной. Также такой обряд, по поверьям, защитит животных от возможных болезней.
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