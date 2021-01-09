9 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
9 січня 2021 року християни святкують день святого Степана. Святий Степан став першим Мучеником, який загинув за християнську віру. Які прикмети 9 січня та що заборонено сьогодні робити – читайте на Lifestyle 24.
Іменини сьогодні святкують: Степан, Федір, Антоніна.
До речі Український вертеп вперше показали на виставці у Ватикані: неймовірні фото
Прикмети
- Якщо ворони гніздяться на снігу – чекайте швидкого тепла. Якщо ж птахи збираються зграйками на верхівках дерев, то морози будуть тривати досить довго.
- Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
- Зорі яскраво мерехтять на нічному небі – очікуйте лютих морозів.
- Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
- На Степана сильно дме вітер – літо буде спекотним.
Що не можна робити 9 січня
- На Степана суворо забороняється виконувати хатню роботу.
- Не сумуйте нині і не займайте голови поганими думками.
- Не сваріться сьогодні з вашою половинкою – це призведе до небажаних наслідків і можливого розриву.
- Не брешіть 9 січня.
Прикмети 9 січня
Що можна робити 9 січня
- За староавнім звичаєм, на Степана молоді дівчата ворожили, аби взнати, коли очікувати весілля.
- Якщо в день Степана напоїти худобу водою з відра, в якому буде срібна монетка, то весь рік вона буде покірною. Також такий обряд, за повір'ями, захистить тварин від можливих хвороб.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter