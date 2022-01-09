Поздравления с днем Ангела 9 января принимает Степан.

К слову Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине

Приметы 9 января

  • Если на улице не заметно мелких птиц, значит вскоре начнутся снегопады.
  • Звезды ярко мерцают на ночном небе – ожидайте лютых морозов.
  • Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.
  • На Степана сильно дует ветер – лето будет жарким.

Что нельзя делать 9 января

  • На Степана строго запрещается выполнять домашнюю работу.
  • Не унывайте нынче и не занимайте голову дурными мыслями.
  • Не ругайтесь и не злословьте.
  • Важно не ссориться сегодня с любимым человеком.