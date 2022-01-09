Поздравления с днем Ангела 9 января принимает Степан.
К слову Выходные в 2022 году: календарь праздничных дней в Украине
Приметы 9 января
- Если на улице не заметно мелких птиц, значит вскоре начнутся снегопады.
- Звезды ярко мерцают на ночном небе – ожидайте лютых морозов.
- Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.
- На Степана сильно дует ветер – лето будет жарким.
Что нельзя делать 9 января
- На Степана строго запрещается выполнять домашнюю работу.
- Не унывайте нынче и не занимайте голову дурными мыслями.
- Не ругайтесь и не злословьте.
- Важно не ссориться сегодня с любимым человеком.