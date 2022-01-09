Привітання з днем Ангела 9 січня приймає Степан.
До слова Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Прикмети 9 січня
- Якщо на вулиці не помітно дрібних птахів, отже незабаром почнуться снігопади.
- Зорі яскраво мерехтять на нічному небі – очікуйте лютих морозів.
- Мороз і сонце за вікном віщують урожайний рік.
- На Степана сильно дме вітер – літо буде спекотним.
Що не можна робити 9 січня
- На Степана суворо забороняється виконувати хатню роботу.
- Не сумуйте нині і не займайте голови поганими думками.
- Не лайтесь і не лихословте.
- Важливо не сваритись сьогодні з коханою людиною.