Именины празднуют: Василий, Иван, Николай.
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Приметы 9 мая
- Много росы 9 мая – ожидайте урожая огурцов.
- Кукушка кукует часто и громко – будет хорошая погода.
- Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, наоборот, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода.
- Облака быстро плывут – в ближайший час начнется сильная гроза.
- Ясное утро – примета к тому, что пора посевы проводить.
Что нельзя делать 9 мая
- Не выходите сегодня из дома после захода солнца.
- Не кричите ни на кого.