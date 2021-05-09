Именины празднуют: Василий, Иван, Николай.

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Приметы 9 мая

  • Много росы 9 мая – ожидайте урожая огурцов.
  • Кукушка кукует часто и громко – будет хорошая погода.
  • Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, наоборот, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода.
  • Облака быстро плывут – в ближайший час начнется сильная гроза.
  • Ясное утро – примета к тому, что пора посевы проводить.

Что нельзя делать 9 мая

  • Не выходите сегодня из дома после захода солнца.
  • Не кричите ни на кого.