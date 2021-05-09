Іменини святкують: Василь, Іван, Микола.

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Прикмети 9 травня

  • Багато роси 9 травня – очікуйте врожаю огірків.
  • Зозуля кує часто і голосно – буде гарна погода.
  • Свіжий ранковий вітер протягом дня посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає – прикмета до того, що буде ясна і стійка погода.
  • Хмари швидко пливують – в найближчу годину почнеться сильна гроза.
  • Ясний ранок – прикмета до того, що пора посіви проводити.

Що не можна робити 9 травня

  • Не виходьте сьогодні з дому після заходу сонця.
  • Не кричіть ні на кого.