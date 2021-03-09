9 марта отмечается день Иоанна Предтечи. По преданию, после отсечения головы Иоанна Крестителя, тело святого было погребено его учениками в самарийском городе Севастия, а голова – на горе Емонской. 9 марта отмечают день рождения Тараса Шевченко.

Именины отмечает: Иван. Кстати Выходные в марте 2021: сколько дней украинцы будут отдыхать в первом месяце весны Приметы 9 марта Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.

Если сегодня очень ветреная погода, то скоро придет потепление.

Если 9 марта снежит, то год будет урожайным. Что нельзя делать 9 марта Не вступайте в этот день ни с кем в конфликт, ведь он может неприятно закончиться.

Не оставайтесь наедине со своими проблемами. Если они у вас есть – расскажите это людям, которые смогут вам помочь.