9 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
9 марта отмечается день Иоанна Предтечи. По преданию, после отсечения головы Иоанна Крестителя, тело святого было погребено его учениками в самарийском городе Севастия, а голова – на горе Емонской. 9 марта отмечают день рождения Тараса Шевченко.
Источник:24 канал
Именины отмечает: Иван.
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Приметы 9 марта
- Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.
- Если сегодня очень ветреная погода, то скоро придет потепление.
- Если 9 марта снежит, то год будет урожайным.
Что нельзя делать 9 марта
- Не вступайте в этот день ни с кем в конфликт, ведь он может неприятно закончиться.
- Не оставайтесь наедине со своими проблемами. Если они у вас есть – расскажите это людям, которые смогут вам помочь.
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