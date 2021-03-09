9 березня вшановується день Іоанна Предтечі. За переказами, після відсічення голови Івана Хрестителя, тіло святого було поховано його учнями в самарійському місті Севастії, а голова – на горі Ємонській. 9 березня відзначають день народження Тараса Шевченка.

Іменини відзначає Іван. До речі Вихідні у березні 2021: скільки днів українці відпочиватимуть у першому місяці весни Прикмети 9 березня Якщо ввечері птахи сідають на землю, то літо буде теплим та сонячним.

Якщо сьогодні дуже вітряна погода, то незабаром прийде потепління.

Якщо 9 березня сніжить, то рік буде врожайним. Що не можна робити 9 березня Не вступайте у цей день ні з ким у конфлікт, адже він може неприємно закінчитися.

Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Якщо вони у вас є – розкажіть це людям, які зможуть вам зарадити.