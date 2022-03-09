Именины сегодня празднует Иван.
Читайте Здравствуй, весна: сколько выходных украинцы получат в марте-2022
Приметы 9 марта
- Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.
- Если сегодня очень ветреная погода, то скоро придет потепление.
- Если 9 марта снег, то год будет урожайным.
Что нельзя делать 9 марта
- Не конфликтуйте с близкими. Сейчас нам всем наоборот нужно держаться вместе и поддерживать теплые отношения.
- Если у вас возникли проблемы, то не решайте их самостоятельно. Посоветуйтесь с родителями, друзьями, любимым человеком или попросите у них помощи. Так вы скорее устроите все невзгоды.