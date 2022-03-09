9 марта почитается день Иоанна Предтечи. Также в этот день отмечают день рождения Тараса Шевченко. Сегодня, во время войны с русским оккупантом, слова легендарного писателя чрезвычайно актуальны и нужны: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!"